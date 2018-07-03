Журналисты выяснили, как туроператоры наживаются на украинцах (видео)

Дело в том, что билетов на самолеты продали больше, чем те фактически могут перевезти.

Туроператор и две авиакомпании взяли в заложники тысячи украинских семей, которые приобрели у них путевки в Турцию, Египет и Тунис. Но вместо моря – люди проводят дни и ночи в аэропортах без еды и воды, ведь для чартерных перелетов не хватает самолетов.

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Билетов продали больше, чем могут отправить людей, говорится в сюжете программы Гроші. Вся ситуация возникла из-за желания министра инфраструктуры Омеляна пропиариться на лоукостах. Чтобы заявить о наличии в Украине лоу-костов, он допустил к полетам авиакомпании, которые или не имеют собственного флота, или их самолеты слишком старые. Например Bravo Airways использует самолеты, которым не менее 25-28 лет.

Одна из пострадавших Анна Каранова больше суток провела с маленьким сыном в аэропорту без воды и еды, ожидая вылета в Египет. Она рассказала, как люди в полном отчаянии ждали самолет. Но после вылета через 30 минут, объявили аварийную посадку.

Люди пострадали из-за бизнес-конфликта Bravo Airways и туроператора JoinUp!, который якобы задолжал перевозчику.

Другой пострадавший, Виталий, рассказывает, что желанная поездка на Шри Ланку обошлась ему в 300 тыс. грн. После оплаты путевки в турагентстве ему сообщили, что бухгалтер перевела деньги не на тот счет. Ему предложили повторно оплатить путевку, а после его возвращения деньги первой проплаты ему вернут. Он согласился, но после возвращения в Украину ему никто деньги возвращать не спешит.

При этом, министр Омелян пока что только обещает что-то сделать. А пока чиновники, туроператоры и авиаперевозчики выясняют кто крайний.