Более тысячи человек застряли в аэропортах: журналисты выяснили, кто испортил украинцам отпуска (видео)

Некоторые рейсы задерживают на часы, некоторые на несколько суток.

Более тысячи украинцев застряли в аэропортах Киева, Львова и мировых морских курортов и не могут вылететь ни в отпуск, ни домой. Некоторые рейсы задерживают на часы, некоторые на несколько суток.

Как сообщает ТСН, более сотни украинцев застряли в Албании – они прошли регистрацию, сдали багаж и ждут самолет уже сутки. Туристов просят успокоиться, однако у людей лопается терпение и они блокируют аэропорт Тираны. Их оттесняет албанская полиция.

Из Грузии украинцы тоже не могут вылететь – детский коллектив, который ездил туда выступать, просидел в аэропорту более двух суток. Ночью они все же добрались домой.

Несколько суток в ожидании рейса сидят до тысячи туристов в Тунисе, их тоже должна была везти Bravo Airways. Гендиректор авиакомпании во всем обвиняет туроператора, который задолжал денег, но туроператор виновным себя не считает.

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В аэропорту Киева будущие отдыхающие пытаются улететь на курорты. Они должны были бы уже вторые сутки плескаться в Средиземном море, но вместо этого проходят украинский квест. "Должны были вылететь первого числа в 2:00 ночи. Затем в 10:00 утра, затем в 13:00 дня. Это уже пятый перенос", - рассказала отдыхающая Людмила Охремова. Сергею с другом повезло – они все же слетали на неделю в Барселону, однако их чемоданы до сих пор путешествуют. "Мы в шортах, тапках и майке отдыхали неделю в Испании. Потом мы купили вещи там, приехали сюда, а вещи еще там", - рассказал он.

В целом самолеты Bravo Airways задерживают вылеты уже по 40 рейсам, и каждый следующий затягивается еще дольше. В ситуацию вмешалось министерство инфраструктуры - Владимир Омелян во вторник собирает туроператоров, турагентов и авиакомпании. Чиновники обещают, что будут наводить порядок.