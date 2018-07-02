В Совфеде РФ допустили возможность обмена Сенцова

В российском Сенате прокомментировали возможность обмена украинского режиссера на одного из осужденных в Украине россиян.

Незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова могут включить в список по обмену политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

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«Я думаю, Сенцов может попасть. Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена - ред.)», — цитируют его слова «Известия».

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала 23 фамилии россиян, которых Украина готова передать Российской Федерации для освобождения незаконно удерживаемых политзаключенных Кремля.

Перечисленные Геращенко лица осуждены, в частности, за подготовку терактов в украинских городах и участие в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.