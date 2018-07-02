Весь мир требует освобождения украинских политзаключенных - Порошенко

По словам Порошенко, "Сенцов находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт".

Все мировое сообщество требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных, которые удерживаются на оккупированных территориях и в российских тюрьмах.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на открытии концерта международного проекта «Пути дружбы. Равенна-Киев», который прошел в Киеве, сообщается на сайте главы государства.

"Я также хотел бы упомянуть еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы тут вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политзаключенных, заключеных в тюрьму в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцову", - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.