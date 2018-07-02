Лунный календарь на июль 2018 года: что и когда лучше делать, а чего следует избегать

С 1 по12 число, а также с 28 по 31 число – спутник Земли будет пребывать в фазе убывания. С 14 по 26 число – в фазе роста. 13 числа мы сможем наблюдать – Новолуние, а 27 июля на небе взойдет полная Луна.

Наверняка каждому из нас знакомы дни, когда все валится из рук и ничего не получается. Либо же наоборот – когда все идет «как по маслу». Астрологи отмечают, что причиной этому может быть влияние луны, которое меняется с течением времени. Лунный календарь на июль 2018 года поможет Вам разобраться, что и когда лучше всего делать, а чего следует избегать.

Лунный календарь на июль 2018 года выглядит следующим образом: с 1 по12 число, а также с 28 по 31 число – спутник Земли будет пребывать в фазе убывания. С 14 по 26 число – в фазе роста. 13 числа мы сможем наблюдать – Новолуние, а 27 июля на небе взойдет полная Луна и будет лунное затмение.

Советы астрологов на июль 2018 года:

1 июля является 19-м лунным днем, Луна находится в Водолее. Астрологи в этот день советуют полагаться на логику и не начинать новых дел.

2-4 июля (20-21 лунные дни), Луна – в Рыбах. В этих числах важно четко определить свои цели на ближайшее время и составить план действий для их реализации, возможны успешные деловые поездки и улучшение финансового благосостояния.

5-6 июля (22-23 лунные дни), Луна перемещается в знак Овна. Эти дни благоприятны для уборки в доме и начала чего-то нового.

7-8 июля (24-25 лунные дни), когда спутник Земли будет находиться в Тельце, могут принести в вашу жизнь приятных людей, способных прийти на помощь в случае необходимости. Это время астрологи рекомендуют провести за пределами города.

9-10 июля (26-27 лунные дни), Луна будет находиться в знаке Близнецы. Начало недели может ознаменоваться всевозможными стрессами и депрессивными состояниями. Однако эксперты рекомендуют преодолевать негативные воздействия с помощью работы, полезным станет смена деятельности.

11-12 июля (28-29 лунные дни), Луна – в Раке. В этот период важно не «сидеть, сложа руки», а действовать на благо своих целей. При этом уместным будет принцип: тише едешь – дальше будешь.

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13-14 июля (30-2 лунные дни), Луна переместится в знак Льва. Очень благоприятные для решительных действий числа. Есть вероятность легко и удачно поменять работу либо место жительства. Однако следует избегать беспечности при осуществлении таких действий.

15-16 июля (3-4 лунные дни), Луна ­– в Девах. Благоприятное время для тихого и спокойного отдыха с семьей, медитативных практик и занятий спортом.

17-19 июля (5-7 лунные дни), Луна в Весах. В этот период вам может понадобиться поддержка членов семьи, друзей и близких для улучшения своего эмоционального состояния. Также возможно изменение в лучшую сторону ситуации на «личном фронте».

20-21 июля (8-9 лунные дни), Луна ­ в Скорпионе. В этих числах важно не поддаваться влиянию эмоций, а взвешенно и рационально подходить к решению своих проблем.

22-24 июля (10-12 лунные дни), Луна в знаке Стрельца. К выполнению серьезной работы лучше приступать лишь после хорошего отдыха и не пренебрегать советами более опытных людей.

25-26 июля (13-14 лунные дни), Луна в Козероге. Самое время уверенно идти к реализации своих планов. Главное – не поддаваться на провокации недоброжелателей.

27-29 июля (15-17 лунные дни), Луна в Водолее. Во время рабочего процесса астрологи советуют не переусердствовать, трезво оценивать свои силы и быть готовыми к компромиссам.

30-31 июля (18-19 лунные дни), Луна в Рыбах. Последние дни месяца – хорошее время для воплощения самых смелых идей, творчества и хобби.