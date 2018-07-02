Наталья Могилевская показала нежные фото с Викингом

По словам артистки, котику 3 месяца. "Какое нежное фото", "Класс!", "Это ваш?", - пишут фанаты в комментариях под фото.

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась фотографиями с котом Викингом.

Об этом животном Могилевская рассказала в Instagram. "А кто сегодня у меня в гостях? Царь зверей - не меньше! Это кошка или собака? Я всегда была собачницей, и вдруг... По-моему, я полюбила всех, а заодно и людей", - пошутила 42-летняя Могилевская.

Ранее поклонники украинской певицы Натальи Могилевской раскритиковали артистку за изменения во внешности. По мнению фанатов певицы, ей стоит перестать худеть, ведь она выглядит постаревшей.