Наталья Могилевская показала нежные фото с Викингом
13:22, 02 июля 2018Общество
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По словам артистки, котику 3 месяца. "Какое нежное фото", "Класс!", "Это ваш?", - пишут фанаты в комментариях под фото.
Подписчикам певицы понравились фото с котом / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась фотографиями с котом Викингом.
Об этом животном Могилевская рассказала в Instagram. "А кто сегодня у меня в гостях? Царь зверей - не меньше! Это кошка или собака? Я всегда была собачницей, и вдруг... По-моему, я полюбила всех, а заодно и людей", - пошутила 42-летняя Могилевская.
фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Ранее поклонники украинской певицы Натальи Могилевской раскритиковали артистку за изменения во внешности. По мнению фанатов певицы, ей стоит перестать худеть, ведь она выглядит постаревшей.
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