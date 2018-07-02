"Щенок, б***ь": в Славянске маршрутчик отказался бесплатно везти сироту и начал его душить (фото, видео)

Водитель силой пытался выгнать сироту из салона.

В воскресенье, 1 июля, водитель автобуса по маршруту Славянск - Былбасовка отказался бесплатно провезти сироту.

Об этом на своей странице в Facebook написал пострадавший Влад Самусенко. Он рассказал, что сначала маршрутчик начал материться в его адрес.

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"Сегодня я ехал к друзьям (1.07.2018, 14:41) я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - рассказал он.

На опубликованной записи видно, как водитель силой пытается выгнать сироту из салона, а потом душит его со словами: "Выйди на*рен из автобуса", "Щенок, б***ь".

Напомним, в начале июня под Киевом водитель пригородной маршрутки №332 (704), курсирующей из столицы в Бровары, обвинил ребенка-сироту в предъявлении поддельных документов.