"Слава, ты "да" или "нет"?": Зеленский записал обращение, предположительно, к Вакарчуку (видео)

Зеленский не уточнил, о каком Славе идет речь, но, скорее всего, он обращался к Святославу Вакарчуку.

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, предположительно, к лидеру группы "Океан Эльзи" Святославу Вакарчуку.

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"В этот день (обращение записано в День Конституции. – УНИАН.) у меня только один вопрос: Слава, ты "да" или "нет"? Потому шо если ты железно "да" или точно "нет" – ну, тогда и я. А то все снова спрашивают, ну, шо я, шо я... А шо я? Я-то – понятно. Шо ты? Просто если ты и я, то это – мы, понимаешь? А если мы – то это всех", – сказал он.

Стоит отметить, что и Зеленского, и Вакарчука включают в рейтинги кандидатов в президенты Украины. При этом они не подтверждали своего участия в будущих выборах.

Напомним, Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук обогнали нынешнего президента Петра Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента. Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-24 июня 2018 года.