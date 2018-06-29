Украинского политзаключенного Клыха перевели в психиатрическую больницу

Во время последней встречи с политзаключенным адвокат заметил серьезное ухудшение его здоровья.

В России политзаключенного украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу.

"На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", - сказала мать политзаключенного Тамара Клых в комментарии телеканалу "Прямой".

По ее словам, во время последней встречи с политзаключенным адвокат заметил серьезное ухудшение его здоровья. Позже об этом говорила и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Ранее Клыха уже помещали в психиатрическую больницу российского города Магнитогорска. После чего состояние здоровья Клыха резко ухудшилось и он провел в коме шесть дней.

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Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных признал Станислава Клыха виновным в том, что он якобы участвовал в Чеченской войне на стороне боевиков, украинца приговорили к 20 годам лишения свободы. Клих отбывает наказание в Челябинской области.

Дело Клыха сфабриковано Российским следственным комитетом и в нем фигурирует экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Адвокат Илья Новиков опубликовал новые подробности, по его словам, - "этой грязной истории". В ней Россия официально заявляет, что в 94-м Яценюк носил прозвище "боевик Арсен", воевал в Чечне против российских войск с Александром Музичком, известным как Саша Белый, а еще - бывшим руководителем львовской организации УНА-УНСО Андреем Шкилем и, собственно, Клыхом и Карпюком, которого посадили на 22,5 года.