Душевное здоровье незаконно осужденного в РФ Клыха вызывает опасения - адвокат

У адвоката после разговора с Клыхом сложилось впечатление, что он страдает от психического расстройства.

К украинцу Станиславу Клыху, которого российский суд приговорил к 20 годам колонии по обвинению в участии в Чеченской войне, допустили адвоката Романа Качанова.

Об этом сообщила российская правозащитница, участница "Уральской правозащитной группы" Татьяна Щур.

"Роман Качанов – первый за последние годы человек, который пожал руку Станиславу. До него все посетители, исключая маму, конечно, общались с ним только через стекло. Доступ адвоката к Станиславу оформлялся в течение часа, общение длилось 3 часа", - говорится в сообщении.

"Станислав чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. (Он подозревает у себя "туберкулёз кости"). Поскольку еда в тюрьме, по его словам, отвратительная, то он старается питаться тем, что покупает в магазине на те деньги, которые положены ему по закону. А поскольку в этом магазине выбор тоже скудный, то он покупает, в основном, печенье и сладости. Очевидно поэтому, он в последнее время набрал вес", - сообщила правозащитница.

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На адвоката Клых произвёл впечатление спокойного и дружелюбного человека, который однако очень скучает по общению, находясь постоянно в одиночной камере. "Делить её с кем-то он, однако, не хочет, опасаясь агрессии со стороны сокамерников", - пишет Щур.

У адвоката после разговора с Клыхом сложилось впечатление, что он страдает от психического расстройства.

"Несмотря на спокойную и внятную речь, содержание её вызвало у адвоката серьезное опасение, особенно после разговора с мамой Станислава. Рассказы Станислава о событиях его «мирной жизни» очень похожи на навязчивый бред", - передает правозащитница.

Роман Качанов подробно сфотографировал зажившие сейчас многочисленные глубокие повреждения кожных покровов на различны частях тела.

"Что они из себя представляют, разбираться специалистам, как и в его речах. Всё это очень похоже на следы пыток, чем очевидно и является", - написала Щур.

Отмечается, что Клых написал ряд заявлений, в том числе и просьбу о встрече с психологом.

"Несмотря на доброжелательность и способность к общению, на развитую живую речь, содержание этой речи, фантастические навязчивые картины из прошлой жизни, нереальность которых подтверждена мамой Станислава, вызывают серьёзнейшие опасения в его душевном здоровье", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха. В сентябре российский омбудсман Татьяна Москалькова сообщила, что Клыха по согласию удерживают в психиатрической больнице в Магнитогорске.