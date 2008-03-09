Газпром не будет спонсором лондонской Олимпиады

Официальный представитель российского концерна "Газпром" Сергей Куприянов опроверг сообщения западных СМИ о том, что компания может стать одним из спонсоров предстоящей в 2012 году Олимпиады в Лондоне.

"Это не так, "Газпром" не будет выступать одним из спонсоров", - сказал Куприянов.

Газета "Санди таймс" написала, что "Газпром" может стать одним из спонсоров лондонской Олимпиады-2012 и уже якобы провел серию переговоров об этом с Международным олимпийским комитетом.