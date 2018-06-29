На Закарпатье похоронили 24-летнего рома, убитого во время нападения на лагерь во Львове

На панихиду съехались ромские религиозные и общественные деятели со всего региона.

В поселке Серне Мукачевского района Закарпатья похоронили 24-летнего Давида Папа, убитого на прошлой неделе во Львове во время нападения на лагерь ромов.

Как сообщает Громадське, прощание с Папом продолжается уже второй день. На панихиду съехались ромские религиозные и общественные деятели со всего региона.

Читайте такжеПосле нападения на лагерь ромов львовяне вышли на марш против расизма (видео)

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов.

В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.