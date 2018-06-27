После нападения на лагерь ромов львовяне вышли на марш против расизма (видео)

Выйти на улицу людей побудили события, которые произошли в эти выходные.

Львовяне вышли на марш против расизма.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Выйти на улицу людей побудили события, которые произошли в эти выходные. Полтора десятка молодых людей устроили резню в лагере ромов. В него ворвались посреди ночи и ножом тыкали людей, которые спали.

Один человек умер, еще четверо человек, среди них ребенок и женщина, получили ранения. Оказалось, что половина из нападавших - школьники.

Всех подозреваемых арестовали на два месяца без права на залог.