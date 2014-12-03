Бойцы МВД в зоне АТО полностью обеспечены зимним обмундированием

Одежда отечественного производства закуплены по самым низким ценам, сообщила пресс-служба МВД.

Для бойцов подразделений МВД закуплена теплая одежда, отвечающая самым современным требованиям. В частности, для правоохранителей закупили комплекты, в которые входят костюм зимний (куртка и полукомбинезон), термобелье, костюм флисовый, шапка-маска, шапка флисовая, перчатки, носки и утепленные ботинки с высокими берцами.

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Закупка зимней одежды отечественного производства была осуществлена по самым низким ценам, предлагаемым поставщиками. Стоимость шапки и перчаток - около 30 гривен, комплекта термобелья - 300 гривен. Зимний камуфлированный костюм стоит 960 гривен, пара обуви - почти 560 гривен.

Общая стоимость комплекта теплой одежды составляет около 2250 гривен. По состоянию на 1 декабря 2014 на складах МВД в наличии есть 12521 такой комплект.