В Донецке в День Конституции вывесили украинский флаг и расклеили патриотичные листовки (фото)

Жители города с помощью листовок напоминают, что Донецк - это Украина. Сине-желтый флаг был замечен на крыше многоэтажного дома.

Ко Дню Конституции Украины в оккупированном гибридными войсками России Донецке появились листовки с цитатами из нее.

Об этом в Twitter сообщил Виталий Овчаренко. По его словам, листовки появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, пересечениях бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.

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"Донетчане напоминают российским оккупантам что #ДонецькЦеУкраїна", - написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.

Также сине-желтый флаг был замечен на крыше многоэтажного дома.

Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!! Будьмо!

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. pic.twitter.com/4lE1gGIjVU — hochu#domoy (@rjpthjuz) June 28, 2018

Как известно, в Украине сегодня, 28 июня, отмечают 22-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.