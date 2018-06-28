В Донецке в День Конституции вывесили украинский флаг и расклеили патриотичные листовки (фото)
Ко Дню Конституции Украины в оккупированном гибридными войсками России Донецке появились листовки с цитатами из нее.
Об этом в Twitter сообщил Виталий Овчаренко. По его словам, листовки появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, пересечениях бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.
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"Донетчане напоминают российским оккупантам что #ДонецькЦеУкраїна", - написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.
Также сине-желтый флаг был замечен на крыше многоэтажного дома.
Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!! Будьмо!— hochu#domoy (@rjpthjuz) June 28, 2018
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. pic.twitter.com/4lE1gGIjVU
Как известно, в Украине сегодня, 28 июня, отмечают 22-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.