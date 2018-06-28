В Донецке в День Конституции вывесили украинский флаг и расклеили патриотичные листовки (фото)

16:58, 28 июня 2018
Общество
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Ко Дню Конституции Украины в оккупированном гибридными войсками России Донецке появились листовки с цитатами из нее.

Об этом в Twitter сообщил Виталий Овчаренко. По его словам, листовки появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, пересечениях бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.

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"Донетчане напоминают российским оккупантам что #ДонецькЦеУкраїна", - написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.

Также сине-желтый флаг был замечен на крыше многоэтажного дома.

Как известно, в Украине сегодня, 28 июня, отмечают 22-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

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Теги: #Донецк#флаг Украины#День Конституции