Сегодня в Украине отмечают День Конституции

В столице и разных городах Украины состоятся различные мероприятия по случаю 22-й годовщины действующего Основного закона.

В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 22-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

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Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты таки приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

В ней предусмотрена жесткая процедура изменений: для ее редактирования, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

По случаю Дня Конституции сегодня состоятся торжественные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты Украины первого, второго и нынешнего созывов, представители дипломатического корпуса, духовенства, общественности, молодежи.

Как сообщал УНИАН, в связи с празднованием Дня Конституции украинцы будут иметьчетыре выходных дня подряд - с 28 июня по 1 июля.