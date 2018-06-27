День Конституции Украины 2018: история и празднование «дня рождения» украинского основного закона

Пока вся страна готовится к большим июньским выходным, УНИАН собрал факты об одном из самых важных дней в новейшей истории страны.

В нынешнем году украинцы отмечают 22 годовщину принятия Конституции независимой Украины. День Конституции – 28 июня, согласно тексту основного закона Украины, является государственным праздником.

Пока вся страна готовится к июньским выходным, которые начнутся в четверг, 28 июня, УНИАН собрал факты об одном из самых важных дней в новейшей истории страны, а также выяснил, как киевляне смогут его отпраздновать.

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Истоки украинской Конституции: исторический экскурс

Украина может похвастаться многовековой историей конституционного процесса. Знаменитая Конституция украинского гетьмана Пилипа Орлика была опубликована еще в начале XVIII века – в 1710 году. Документ устанавливал права и обязанности членов Войска запорожского, и по оценкам историков, стал одной из первых европейских конституций Нового времени. В силу конституция Орлика, однако, так и не вступила.

С распадом Российской Империи, Украина получила шанс на независимость, который попыталась реализовать, в том числе, и принятием собственного основного закона. Центральная Рада УНР утвердила Конституцию 29 апреля 1918 года. Этот день, к сожалению, стал последним днем существования Центральной Рады – она была свергнута гетьманом Украинского Государства Павлом Скоропадским. Аппарат Скоропадского, в свою очередь, опубликовал «Закон о временном государственном строе Украины» – учредительный документ, в котором закладывались основы украинской государственности.

С приходом советской власти конституционный процесс независимой Украины прекратился. Конституции УССР публиковались в 1919, 1929, 1937 и 1978 году. Лишь распад Советского Союза позволил стране возобновить разработку собственного основного закона и утвердить его в 1996 году.

Как принимали конституцию 1996 года

Новая украинская Конституция рождалась в логике сложных политических игр и преодоления правовых проблем, связанных со становлением молодого государства. С момента обретения независимости Украина пользовалась доставшейся ей «в наследство» советской конституцией, которая, несмотря на глубокие изменения, не отвечала современным требованиям.

Работа над новым основным законом началась сразу после обретения страной независимости, но постоянно страдала от политических и личностных конфликтов. Серьезным шагом к Конституции стал Конституционный договор, подписанный 8 июня 1995 года президентом Леонидом Кучмой и спикером Рады Александром Морозом. Документ предусматривал принятие новой Конституции в течение года после его подписания. После этого работа активизировалась: конституционная комиссия, состоящая из экспертов-правоведов, ученых и юристов, представила первые наработки будущей Конституции уже в ноябре того же года.

Первые положения Конституции, представленные на суд народных депутатов, стали активно подвергаться критике и «доработке» со стороны парламентских фракций и групп. Параллельно, правки в документ вносила и конституционная комиссия, а между президентом Кучмой и спикером Рады Морозом возникли серьезные противоречия. Работа над новой Конституцией могла затянуться на годы.

Как вспоминает в своем материале для УНИАН Юрий Куликов, когда в июне 1996 года процесс снова зашел в тупик, Кучма принял решение вынести спорные статьи проекта Конституции на общенациональный референдум. Раде был поставлен ультиматум: или депутаты находят консенсус и голосуют каждую статью Конституции, или решение отдается электорату. Результаты такого голосования сложно было прогнозировать из-за полярности позиций основных политсил и усиливающегося противодействия России.

Ночь с 27 на 28 июня стала исторической – Верховная Рада, несмотря на все противоречия, приступила к обсуждению и принятию Основного закона, рассматривая одну статью за другой. Главный докладчик Михаил Сирота провел на парламентской трибуне 23 часа. В 9 часов 18 минут 28 июня Конституция Украины была принята – в ее поддежку проголосовали 321 депутат, при 45 голосах против и 12 воздержавшихся.

Как отмечается День конституции-2018

День Конституции провозглашен в Украине выходным. В этот день по всей стране проводятся официальные торжественные мероприятия. Кроме того, выходной в День конституции – отличный повод для проведения праздничных ярмарок и фестивалей, общественных и культурных акций, либо отдыха на природе. Для многих украинцев выходные растянутся на четыре дня.

По сообщению в КГГА, в Киеве в этот день состоится возложение цветов к памятнику автора первой украинской конституции - гетьману Пилипу Орлику.

В Голосеевском районе столицы состоится легкоатлетический пробег «Украина – моя родная страна», по случаю 22 годовщины Конституции.

Развлекательные мероприятия и концертные программы состоятся в парках Победы и Партизанской Славы, Голосеевском парке, на Гидропарке и многих прочих парках Киева.

Киевская Публичная библиотека имени Леси Украинки 25 июня представила выставки книг и публикаций, посвященных основному закону и истории украинской государственности. Столичная молодежная библиотека «Молодая гвардия» также подготовила ко Дню Конституции выставку в рамках правового проекта «Ты имеешь право».

«Новое певческое поле» приглашает провести праздничные выходные на выставке «Мир великанов», где можно будет увидеть гигантские инсталляции разнообразных предметов.

На пляже «Южный берег Киева» состоится джазовый концерт Национального Академического духового оркестра Украины – «Джаз на пляже - Glen Miller». Музыканты сыграют бродвейские мелодии из репертуара легендарного оркестра Гленна Миллера.

Во FREEDOM Event Hall состоится выступление фронтмена группы ВВ Олега Скрипки с оркестром НАОНИ. Музыканты исполнят полюбившиеся хиты в необычной обработке.

На летней площадке Roof (улица Сечевых Стрельцов, 37-41) состоится симфоническое кавер-шоу, где прозвучат хиты легендарной «ливерпульской четверки» The Beatles в исполнении оркестра.

День Конституции: интересные факты

- Украина приняла свою Конституцию последней среди всех постсоветских стран, и прожила «без конституции» пять лет. В этот период действовала старая конституция УССР 1978 года, в которой были приостановлены целые разделы и добавлены важные положения;

- День Конституции – единственный государственный праздник Украины, установленный положениями самой Конституции;

- заседание Рады, на котором принималась конституция, продлилось сутки, а главный докладчик Михаил Сирота провел за трибуной 23 часа.

- Международное сообщество признавало украинскую Конституцию одной из самых демократичных в мире;

- С 1990 по 1996 года было предложено более десятка проектов Конституции Украины. Авторами выступали политические партии, ученые, специальная Конституционная комиссия. Так, Конгресс украинских националистов предлагал лишить Крым автономии, а коммунисты – сохранить советское название Украины (УССР), и вернуть власть советам.

- Конституционная комиссия работала над основным законом Украины в авральном режиме – на протяжении трех месяцев у авторов не было выходных, а рабочий день начинался в 9 утра, и заканчивался примерно в 10 вечера.