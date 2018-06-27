Как принималась Конституция Украины. Воспоминания очевидца

Ночь с 27 на 28 июня 1996 года навсегда останется в моей памяти. Удивительная наполненная драматизмом, бутербродами и кофе ночь, подарившая Украине ее Основной закон. Ту бессонную ночь под куполом Верховной Рады вместе с четырьмя сотнями народных избранников провели и сотня журналистов, освещавших историческое действо - принятие Конституции страны. Автор этих строк был среди этих «спартанцев» из национальных и зарубежных медиа, большинство из которых, не скрывая своих политических симпатий, пытались донести до колеблющихся парламентариев мысль о необходимости отбросить в сторону предубеждения и поддержать Основной закон.

Но основная роль в получении Украиной своей Конституции, безусловно, принадлежала патриотически настроенному парламентскому меньшинству, которому в практически безнадежной ситуации удалось перетянуть на свою сторону «красных директоров», а затем убедить колеблющееся депутатское «болото»: Украине нужен свой «паспорт», главный закон государства, который установит основные принципы нашего бытия, права и свободы граждан, определит границы полномочий и ответственности каждой из ветвей власти и зафиксирует прощание с Российской империей и выход на самостоятельную траекторию развития.

Ключевую роль в стимулировании депутатов Верховной Рады сыграл президент и классический выходец из когорты «красных директоров» Леонид Кучма. Когда в конце июня 1996 года процесс обсуждения проекта Конституции в очередной раз зашел в глухой угол без особых надежд на прорыв, Кучма принимает решение объявить общенациональный референдум, на который выносились спорные статьи Основного закона. Вечером 26 июня государственное телевидение объявило о подписании Леонидом Даниловичем указа о проведении такого референдума. Раде был поставлен ультиматум: или депутаты в ближайшие часы находят консенсус и конституционным большинством голосуют каждую статью Конституции, или решение отдается электорату. Результаты этого всенародного голосования мало поддавались прогнозированию в силу полярности позиций основных политических сил и усиливающегося противодействия имперской России.

Сейчас по прошествии двух десятков лет стало понятно, что это был один из самых решающих боев Украины за свою Независимость, боев с многоголовой имперской гидрой, использовавшей значительные силы и средства в тщетной попытке удержать нашу страну в сфере своего влияния.

Пятой колонной Северной империи в Раде были коммунисты и представители группы «Единство». Сопротивление было настолько сильным, что до утра 28 июня мало у кого из участников или наблюдателей за многочасовым голосованием в Раде была уверенность в успешном завершении процесса.

Все могло сорваться в любой момент. Просто в результате очередной провокации противников Конституции или интриги одного из влиятельных участников процесса и, в первую очередь, спикера парламента социалиста Александра Мороза, ведшего сложную игру против своего оппонента – президента Кучмы.

У каждого из участников политического процесса в бессонную ночь на 28 июня был свой особый интерес, и каждая сторона пыталась всячески обхитрить противника. Но в эту историческую ночь звезды сошлись таким образом, что состоящий из многих ингредиентов кипящий парламентский котел, побурлив и разбросав брызги эмоций, в финале дал добротный результат, которым мы пользуемся по сей день. Как бы кто не говорил спустя эти годы о недостатках Конституции и необходимости ее модернизации.

После того, как взбудораженный парламент получил президентский ультиматум, народные депутаты решили не отпускать из своих рук процесс на волю случая. Двадцать седьмого июня Верховная Рада приступила к постатейному обсуждению и принятию Основного закона.

Удачным ходом демократов, сторонников принятия Конституции, было определение главного докладчика – меланхоличного и рассудительного центриста Михаила Сироту, который провел на парламентской трибуне долгие 23 часа и успешно обошел многие опасные рифы, возводимые политическими провокаторами.

А таких рифов, грозивших в любой момент сорвать голосование, было множество. Противники Конституции сосредоточили свой огонь по самым принципиальным пунктам: определению Украины как унитарного государства с единым гражданством и украинским языком в качестве государственного. Для спасения статьи об украинском языке патриотически настроенная оппозиция вынуждена была поддержать положение о «свободном использовании русского и других языков национальных меньшинств».

Нападкам «пятой колонны» подвергались все вызывающие сейчас гордость национальные символы – флаг, герб, гимн. Часть аргументов с позиции сегодняшнего дня звучала, конечно, дико. Например, отчаянная попытка коммунистов поставить посреди ночи под сомнение право Украины жить под нашим флагом цветов золотой нивы и голубого неба. Здравомыслящие депутаты и журналисты пытались достучаться до колеблющихся парламентариев с одним вопросом: «Вы, что хотите изменить цвета нашего национального флага после пяти лет его использования на всех официальных и неофициальных мероприятиях? На это потребуется сотни миллионов долларов!»

Когда противники Конституции поняли, что дело движется к проигрышу, был задействован традиционный прием: провокация. На трибуну прорвался представитель в нынешней терминологии «русского мира» из парламентской группы «Единство» и заявил, что под «этим флагом националисты убивали людей». Понятное дело, что патриоты взорвались криками возмещения «Шовинист!» и обсуждение чудом не сорвалось.

И таких драматических моментов по ходу ночи было множество. Принципиальные статьи, например, о языке, государственных символах и праве частной собственности депутаты переголосовывали десятки раз, а некоторые разделы принимались вполне рутинно. Депутаты выбегали в курилку сделать несколько затяжек или спускались в подвал на легкий перекус бутербродами и крепким кофе. Следом за избранниками по этажам бегали и журналисты. Под утро какая-то часть, не выдержав темпа, отправились по домам и, скорее всего, впоследствии пожалели о своей минутной слабости, а кто-то попытался использовать отведенные места в качестве постели. Позднее они признавались, что спать в Верховной Раде крайне неудобно. Не приспособлена она для этого.

Тем временем процесс голосования по Основному закону шел своим ходом, то ускоряясь, то замедляясь до, казалось, глухого тупика. В решающие моменты на трибуне появлялся уволенный за месяц до конституционной ночи с поста премьер-министра Евгений Марчук. Сохранив депутатский мандат, Евгений Кириллович пользовался своим влиянием и находил нужные убедительные слова. Гласом здравомыслия и мудрости звучали и призывы имевшего депутатский мандат первого президента Украины Леонида Кравчука.

К шести - семи утра здравомыслящей части парламента удалось преодолеть сопротивление «пятой колонны» и привлечь на свою сторону колеблющихся мажоритарщиков по самым принципиальным вопросам Конституции. И тогда до большинства участников этого исторического действа начала доходить простая мысль: «Казавшаяся несбыточной мечтой задача может быть воплощена в жизнь!» Это чувство приободрило начавший было дремать зал. В сессионном зале стали появляться отсутствовавшие ночью прогульщики, докладчик Сирота приподнял голову и добавил силы в голосе, а спикер Мороз энергичными жестами рук начал направлять варево в забурлившем с новой силой парламентском котле.

На усталых лицах демократов стали появляться улыбки. Кто-то вспомнил, что у депутата центриста Виктора Мусияки и социалиста Владимира Мухина 28 июня – дни рождения и все бросились их поздравлять. В зале появилась бутылка шампанского. Остряк Владимир Яворивский из группы «Державність», вспомнив о своем поэтическом даре, поздравил коллегу оригинальным способом – подарив отражающую атмосферу этой удивительной июньской ночи рифму: «Півстоліття Мусіяці – комуністів б’ють по сраці».

В этот момент главной интригой стало то, как к итогу лихорадочных бессонных суток отнесется президент, так как часть из проголосованных статей Конституции явно расходились с волей Кучмы.

В этот момент Леонид Данилович проявил мудрость и понимание того, что в политике нельзя получить всего, что хочешь, и надо идти на уступки. Проголосованные Радой статьи Основного закона (в первом издании Конституции это 62 страницы текста) были признаны президентом разумным компромиссом.

Это и было засвидетельствовано первым лицом государства лично. Около девяти утра 28 июня свеженький, как огурчик, не скрывая улыбки на лице, Леонид Кучма в сопровождении небольшой свиты вошел в сессионный зал Рады, который встретил его понимающими аплодисментами. В этот момент всем стало понятно: Конституции Украины быть!

Основной закон страны был принят в 9.18 голосами 321 депутата при 45 против и 12 воздержавшихся. Пошатываясь от усталости, герой конституционной ночи Михаил Сирота после двух десятков часов стояния покидает трибуну и не скрывает слез счастья. Депутаты попытались спеть только что утвержденный государственный гимн государства Украина. Многие не знали слов и просто мурлыканием сопровождали мелодию.

Кучма называет произошедшее «большим праздником» и неожиданно просит прощения у депутатов за «возможно, некорректное стимулирование к этому». Парламентарии смеются и одобрительно хлопают. Многие понимают, что такова цена этому историческому событию, участниками которого им посчастливилось быть последние сутки.

Эмоции выплескиваются на площадку перед зданием парламента, ту, которая позднее получит название Площадь Конституции. Вчерашние оппоненты, а за ними журналисты счастливо обнимаются, обмениваются рукопожатиями. Дело сделано, история свершилась, время расходиться по домам и спать, спать, спать…

Конечно, спустя 22 года скептики, игнорируя исторический контекст, могут поставить под сомнение значимость тех или иных политических персонажей и журналистского труда в принятии Конституции. Мол, все договоренности делались за кулисами в высоких кабинетах. Но по большому счету определение вклада каждого участника в акции по «переноске бревна» сейчас не имеет большого значения. В девять утра 28 июня 1996 года Великое дело было сделано, и история Украины пошла по новому руслу. И эта удивительная «конституционная ночь» навсегда останется в памяти моей страны. Я на это надеюсь.

Юрий Куликов