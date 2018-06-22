Посольство Украины в США отреагировало на скандальную карту, опубликованную Bloomberg

22:02, 22 июня 2018
Общество
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Посольство Украины в США критически отреагировало на карту Украины без Крыма, опубликованную Bloomberg / фото УНИАН

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки критически отреагировало на карту мира, опубликованную авторитетным изданием Bloomberg, на которой Крым не отнесли к Украине.

В посольстве считают, что в журналистике не должно быть ошибок. Такое заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

"Журналистика должна быть правильной. Bloomberg, не играйте на руку российской агрессии и пропаганде! Крым находится под временной оккупацией России, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины. Пожалуйста, исправьте ошибку на карте, Крым должен быть обозначен желтым цветом, как Украина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, издание Bloomberg опубликовало в своей статье "Развивающиеся Рынки сталкиваются с политическим вызовом: Руководство по выборам" карту мира, в котором оккупированный Россией полуостров Крым не принадлежит Украине.

На карте, где Украина обозначена желтым цветом (как страна в которой выборы должны состояться в 2019 году), полуостров имеет светло-серый цвет. В свою очередь Россия обозначена темно-серым, как страна, в которой выборы уже состоялись.

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Теги: #посольство Украины в США#карта Украины без Крыма