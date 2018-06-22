Суд оставил Савченко под стражей
Шевченковский районный суд оставил внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко под стражей.
Как передает корреспондент УНИАН, после часа пребывания в совещательной комнате суд вынес решение по ходатайствам защитников Савченко отказав им в изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.
Кроме того, в судебном решении суд обязал СБУ проверить факты якобы принудительного отобрания образцов крови у Савченко в следственном изоляторе СБУ, о чем сегодня Савченко заявляла в суде.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, Шевченковский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Савченко с содержания под стражей на взятие на поруки. Поручителями готовы выступить 26 человек - представители местных общественных организаций, а также партии Надежды Савченко.
Справка УНИАН. Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.
Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.
22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.