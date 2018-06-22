Суд оставил Савченко под стражей

Суд не удовлетворил ходатайство защитников Савченко об изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.

Шевченковский районный суд оставил внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, после часа пребывания в совещательной комнате суд вынес решение по ходатайствам защитников Савченко отказав им в изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.

Кроме того, в судебном решении суд обязал СБУ проверить факты якобы принудительного отобрания образцов крови у Савченко в следственном изоляторе СБУ, о чем сегодня Савченко заявляла в суде.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, Шевченковский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Савченко с содержания под стражей на взятие на поруки. Поручителями готовы выступить 26 человек - представители местных общественных организаций, а также партии Надежды Савченко.

Справка УНИАН. Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.