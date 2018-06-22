Полиция подтвердила факт задержания на Днепропетровщине серийного убийцы-насильника (видео)

Злоумышленника арестовали. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в ограблении, изнасиловании и убийстве женщин.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на первого заместителя главы Нацполиции - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

По его словам, в течение мая-июня этого года на территории Кривого Рога произошло шесть нападений на женщин. В результате этих преступлений две потерпевшие погибли, еще четыре - подверглись физическому насилию. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

«После сбора и анализа всей информации стало понятно, что все потерпевшие женщины в возрасте от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21 часов», - сообщил он.

Аброськин отметил, что все выясненные признаки указывали на серийность преступлений, поэтому для их раскрытия была создана усиленная следственно-оперативная группа. Розыскные мероприятия проводились круглосуточно. К их проведению ежедневно привлекалось около полутысячи человек: полицейские, бойцы Нацгвардии, военнослужащие, граждане.

«18 июня мы установили личность причастного к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодняшний день подозреваемый задержан, арестован, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически по всем эпизодам убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодняшний день злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам», - сообщил первый заместитель главы Нацполиции.

Он также отметил, что правоохранители изъяли мобильные телефоны и личные вещи потерпевших, а также другие доказательства, указывающие на виновность задержанного.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Сергея Тихонова, правоохранители провели максимум мероприятий и мобилизовали все возможности для выявления и задержания злоумышленника. С этой целью в Кривой Рог отправили наиболее опытных работников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Кроме того, к поискам преступника привлекли психолога, который составил психологический портрет подозреваемого.

«Это нам позволило прогнозировать его действия, понять его следующие шаги и более качественно планировать дальнейшие действия оперативников по его установлению и задержанию», - отметил Тихонов.

Кроме того, из показаний уцелевших женщин специалисты составили фоторобот с приметами нападавшего. Правоохранители привлекли к поискам нападавшего женщину, похожую на ранее пострадавших. Она исполнила роль «приманки» во время спецоперации по задержанию злоумышленника.

В результате спецоперации правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога. Выяснено, что он освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

«В результате комплекса принятых мер личность преступника установлена, он задержан. Ему инкриминируют умышленные убийства и разбойные нападения», - сообщил Тихонов.

Следователями действия мужчины квалифицированы по ст. 187 и 115 Уголовного кодекса("разбой"; "ум ышленное убийство"). Злоумышленника суд взял под стражу сроком на 60 суток. Задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.