Сенцов ответил российской омбудсмену на слова о "лечебном голодании"

Украинский режиссер Олег Сенцов, который продолжает голодовку в колонии в поселке Лабытнанги, опроверг слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о «лечебном голодании» и набирании веса.

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Об этом после встречи с Сенцовим рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, информирует русская служба Радио Свобода. «Очевидно, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (России) Анатолий Сак, который регулярно посещает Сенцова», – предположил адвокат.

По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.

«Ежедневно Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Никакое голодание он не прекращал», – рассказал Динзе.

Сенцов находится в отдельной палате медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения его жизни. У него обострились проблемы с сердцем и почками. По свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем режиссера может наступить в ближайшее время.

В ответ на заявление Европейского суда по правам человека, который призвал режиссера прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом и просил передать «большой привет», напомнив, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, лежит без движения уже несколько лет.

Дмитрий Динзе намерение увидеть Сенцова завтра еще раз.