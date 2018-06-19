Россия отказалась даже от возможности увидеть Сенцова по видеосвязи

Омбудсмен напомнила, что последний раз представитель российского уполномоченного видел Сенцова 5 июня, а сейчас уже 19-ое.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что Россия отказалась даже от возможности увидеть Олега Сенцова по видеосвязи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала сегодня журналистам в Москве.

«Я сегодня сделала предложение Москальковой - давайте видеосвязь - провести видеоконференцию, чтобы я увидела, что Олег есть, что он жив, что он здоров, как они говорят, и набрал два килограмма веса до того, как он начал голодовку, но никто не согласился. Это очень беспокоит», - сказала Денисова.

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Она напомнила, что последний раз представитель российского уполномоченного видел Сенцова 5 июня, а сейчас уже 19-ое.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила, что режиссер готов к смерти и отказываться от принудительного кормления. По ее словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить Сенцова.

В тот же день дня российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «личной инициативе», и ее визит не был согласован.