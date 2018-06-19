Россия отказалась даже от возможности увидеть Сенцова по видеосвязи
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что Россия отказалась даже от возможности увидеть Олега Сенцова по видеосвязи.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала сегодня журналистам в Москве.
«Я сегодня сделала предложение Москальковой - давайте видеосвязь - провести видеоконференцию, чтобы я увидела, что Олег есть, что он жив, что он здоров, как они говорят, и набрал два килограмма веса до того, как он начал голодовку, но никто не согласился. Это очень беспокоит», - сказала Денисова.
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Она напомнила, что последний раз представитель российского уполномоченного видел Сенцова 5 июня, а сейчас уже 19-ое.
Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.
Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.
14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила, что режиссер готов к смерти и отказываться от принудительного кормления. По ее словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.
13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить Сенцова.
В тот же день дня российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «личной инициативе», и ее визит не был согласован.