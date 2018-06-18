Дело Сенцова: актеры трех театров Одессы устроили открытые чтения пьесы заключенного режиссера (видео)

На этот раз - это внеплановые чтения, и их показывают специально в поддержку украинского режиссера.

В зале Одесского театра юного зрителя читали произведение заключенного Сенцова "Номера". Это своеобразное представление, но в свободном формате.

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Обычно после попытки режиссеры решают, ставить ли пьесу на сцене.

На этот раз - это внеплановые чтения, и их показывают специально в поддержку украинского режиссера.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

По итогам последней встречи глав МИД стран "нормандской четверки" 12 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ разрабатывают «дорожную карту» по освобождению удерживаемых лиц.

Накануне, 14 июня, Денисова выступила против предложения представителей Российской Федерации 22 июня посетить в колонии Сенцова, который уже месяц голодает, и требует немедленного допуска к нему.