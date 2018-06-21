Раненый на Донбассе Герой Украины после тщетного лечения в Израиле и США становится на ноги в клинике под Киевом (видео)

Почти год не было прогресса вообще, а последние три месяца - как прорвало, рассказывают медики о лечении Александра Петракивского.

Герой Украины, боец сил специального назначения Александр Петракивский ценой собственного здоровья летом 2014 года спас целую колонну армейцев под Луганском. Военный уже четвертый год подряд прикован к кровати, и почти полтора года медики-реабилитологи пытаются восстановить его полноценную жизнь.

Как сообщает ТСН, в начале АТО вылазки его разведгруппы наводили ужас на коллаборантов и российских наемников на Луганщине. 20 июля отряд дал бой боевикам, а заодно и возможность всей колонне украинских армейцев пройти без потерь. В этом бою Петракивского ранило в голову.

Впоследствии из-за ошибки харьковских врачей боец впал в кому. Героя лечили во Львове, Польше, Израиле и Соединенных Штатах, все бесполезно. Клиника под Киевом единственная взялась поставить на ноги бойца.

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Сейчас он снова учится ходить, шаг за шагом с помощью специальных устройств. С Александром работает физический терапевт, и титанические усилия реабилитологов все же дали результат – почти год не было прогресса вообще, а последние три месяца как прорвало, признаются медики.

Пациент стал делать вещи, о которых раньше речь вообще не шла – самостоятельно сидеть, пробовать стоять на собственных ногах, самостоятельно питаться. Это дает возможность врачам более уверенно говорить о реабилитации, на которую надо еще минимум два года.

В выздоровление Александра свято верит и его отец - кадровый офицер Петр Петракивский. "Он в 8-м классе 30 раз подтягивался, понимаете", - вспоминает он.

Однако для прогресса герою нужны средства. Месяц интенсивной работы реабилитологов стоит 300 тысяч гривен. Сейчас это оплачивает частный меценат.

Как сообщал УНИАН, недавно украинский военный на Донбассе выжил после выстрела в лицо и успел добить врага.