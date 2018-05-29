Украинский военный на Донбассе выжил после выстрела в лицо и успел добить врага - журналист (фото)

Журналист рассказал, что боец будет жить, ему предстоит операция.

В результате боя с дозором оккупантов чудом выжил украинский боец, в которого выстрелил в упор перед смертью один из террористов.

Об этом сообщил журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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"Драма - на одном из участков фронта недавно наши атаковали дозор российских наемников, троих уничтожили. Но перед смертью один из наемников выстрелил в бойца нашей ударной группы, выстрел прямо в лицо! Бог есть - вот как распорола щеку нашего Героя автоматная пуля - он выжил после выстрела в упор! И успел добить врага", - говорится в его сообщении.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, на Светлодарской дуге боевая группа К-2, входящая в 54-ю бригаду, отомстила за раненого побратима и уничтожила боевую технику террористов.