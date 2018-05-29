Украинский военный на Донбассе выжил после выстрела в лицо и успел добить врага - журналист (фото)

17:22, 29 мая 2018
Война
1378
Военный был ранен во время боя / фото facebook.com/butusov.yuriy

Об этом сообщил журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Черновцах на коленях простились с погибшим под Горловкой бойцом (фото)

"Драма - на одном из участков фронта недавно наши атаковали дозор российских наемников, троих уничтожили. Но перед смертью один из наемников выстрелил в бойца нашей ударной группы, выстрел прямо в лицо! Бог есть - вот как распорола щеку нашего Героя автоматная пуля - он выжил после выстрела в упор! И успел добить врага", - говорится в его сообщении.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, на Светлодарской дуге боевая группа К-2, входящая в 54-ю бригаду, отомстила за раненого побратима и уничтожила боевую технику террористов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #раненые#журналист#военный