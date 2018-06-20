Закон о новых возможностях воинской службы для ветеранов подписан президентом

Закон предоставляет возможность продолжения службы для военнослужащих, признанных врачами негодными к ней по состоянию здоровья.

Глава государства Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Отмечается, что документ вносит изменения в такие законы: “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”, “О воинской обязанности и военной службе”, “Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины”.

Закон предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий негодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать ее прохождение.

«Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок», - отмечается в сообщении.

Согласно принятым изменениям, закон также позволит: повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений, что позволит участникам АТО и операции объединенных сил поступать на учебу и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов; повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин, что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс; продолжать в особый период, военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочному контракту; уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащих, которые заключили контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

«Реализация требований указанного закона даст возможность повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы) (регистрационный номер 6052). За это решение проголосовал 231 народный депутат Украины.

Как пояснил на заседании парламента народный депутат Украины из фракции «Самопомич» Тарас Пастух, этот закон важен для военнослужащих, которые во время прохождения военной службы были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений, полученных при исполнении обязанностей военной службы, что привело к установлению им инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности.

В результате такие военнослужащие не могли проходить службу в ВСУ и должны были быть уволены. По его словам, Министерство обороны теперь будет определять отдельные категории должностей, на которых могут работать такие военнослужащие.

При этом предусмотрено, что исключением являются умственные, сенсорные, психологические пороки и другие заболевания, определенные Минобороны.

Также законом унормируются основания увольнения с военной службы военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые не прошли испытательный срок.