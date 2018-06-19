Рада приняла закон, которым распространяются льготы на участников ООС

С целью урегулирования вопросов социальной защиты граждан, участвующих в ООС, вносятся изменения в 19 законов Украины.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 8293).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов Украины.

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Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О гуманитарной помощи», которыми предусмотрено освобождение от налогообложения товаров, транспортных средств, поступающих для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Председатель Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков на заседании парламента напомнил, что в соответствии с Указом президента Украины от 30 апреля 2018 года с 14.00 30 апреля 2018 года широкомасштабная антитеррористическая операция завершилась и началась операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Поэтому в целях урегулирования вопросов социальной защиты граждан, участвующих в ООС, вносятся изменения в 19 законов Украины.