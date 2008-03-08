Дубилет: Приватбанк не «заказывает музыку» в СМИ

Приватбанк не «заказывает музыку» в изданиях, в которых владеет основной долей собственности. По крайней мере, так утверждает председатель правления ОАО «Приватбанк» Александр Дубилет в интервью «Газете по-киевски».

В частности речь шла и о самой «Газете по…», и о других изданиях, выпускаемых ООО "ПрессЦентр". «Нет, на редакционную политику мы не влияем, - категорически заявил Дубилет, - хотя и высказываем свое мнение, какие-то сюжеты или проекты нам нравятся больше, какие-то меньше. Об этом идет совершенно откровенный разговор на совете директоров, на каких-то совместных семинарах. Мы считаем, что проекты Издательства "ПрессЦентр" – все "Газеты по..." и головная "Газета по-киевски" в первую очередь – это очень интересно и перспективно как с экономической точки зрения, так и с позиции влияния на масс-медийное пространство».

Что касается других изданий, которые украинская пресса «передала» в собственность Приватбанка, - "Комсомольская правда", "Фокус", УНИАН, - тут Дубилет был не менее категоричен: ОАО не является акционером этих СМИ. «Я понимаю, почему рождаются подобные вопросы. На самом деле, ПриватБанк не входит в состав акционеров этих изданий, ни прямо, ни косвенно, и не влияет на их шаги и решения. И уж тем более не воздействует на их редакционную политику», - заявил председатель правления Приватбанка.