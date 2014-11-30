Ночью боевики обстреляли пожарных в Станице Луганской - Москаль

11:50, 30 ноября 2014
Общество
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Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что в течение 29 ноября боевики продолжали обстреливать из артиллерии, минометов и ”Градов” населенные пункты: Трехизбенка, Горное, Крымское, Сокольники, Счастье, Ольховая, Попасная, Макарово, Станица Луганская.

Москаль заявляє про обстріл пожежників / УНІАН

Как сообщила УНИАН пресс-служба губернатора, самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Станице Луганской. Вчера с 21.30 до 22.00 поселок обстреляли из ”Градов”, затем обстрел повторили в 1.00 ночи. 

Также в течение ночи в микрорайоне Кондрашовка шли ближние бои между украинскими силовиками и боевиками. В результате прямых попаданий снарядов и трассирующих пуль занялись и сгорели четыре дома. Пожарных, которые выехали на ул.Ленина и пытались погасить огонь, диверсанты обстреляли из автоматов.

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”Спасателям долгое время пришлось лежать на земле, они восстановили тушения пожара только после того как боевики ушли. Информации о погибших или раненых мирных жителей нет”, - отметил Москаль.

Сейчас в Станице спокойно. Ремонтным бригадам удалось восстановить все системы жизнеобеспечения - газ, центральное отопление и свет (за исключением нескольких микрорайонов).

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