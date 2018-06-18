На Тернопольщине от отравления химикатами погибли коровы (видео)

Работники местного агропредприятия разбросали на поле минеральные удобрения, из-за чего отравилось стадо коров. Двое животных уже погибло.

В селе Подлесном на Тернопольщине стадо коров наелась минеральных удобрений, разбросанных на пастбище.

Две коровы скончались на месте, еще почти сорок животных едва удалось спасти, говорится в сюжете ТСН. В том, что произошло, крестьяне винят местное аграрное предприятие, и требуют компенсации.

Морды у коров были в крови и пене, скотина умирала прямо на глазах у людей, которые прибежали на пастбище.

Агропредприятие вину признало, вместо погибших животных, людям отдали коров с предприятия. Там говорят, что тим кто обратился к предприятия - предоставлена компенсация, и тем кто еще обратится также все компенсируют