На Тернопольщине от отравления химикатами погибли коровы (видео)

20:11, 18 июня 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Две коровы скончались на месте, еще почти сорок животных едва удалось спасти, говорится в сюжете ТСН. В том, что произошло, крестьяне винят местное аграрное предприятие, и требуют компенсации.

Морды у коров были в крови и пене, скотина умирала прямо на глазах у людей, которые прибежали на пастбище.

Агропредприятие вину признало, вместо погибших животных, людям отдали коров с предприятия. Там говорят, что тим кто обратился к предприятия - предоставлена компенсация, и тем кто еще обратится также все компенсируют

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