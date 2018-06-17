«КиевПрайд 2018»: полиция оттеснила с маршрута ЛГБТ-шествия группу провокаторов

Молодых людей, попытавшихся сорвать парад, не стали задерживать на месте.

В ходе Марша равенства в Киеве группа молодых людей попыталась остановить его движение. Полиция оттащила провокаторов с маршрута шествия.

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Об инциденте сообщил корреспондент УНИАН Ирина Шевченко.

«Только что семеро молодчиков устроили небольшую провокацию. Сцепившись локтями, вбежали прямо перед первой колонной с криками "стоп-парад". Полиция их оттащила. Парад продолжается», – отметила она в Facebook.

При этом, провокаторов, судя по всему, не стали задерживать.

«Теперь они идут вдоль колонны, обсуждая действия копов, мол, " кого вы защищаете...", – заключила она.

Отмечается, что в дальнейшем неизвестные, которые были замечены с флагом "Христианского государства", снова бросились к голове колонны, и полиция вновь помешала им.

Напомним, сегодня в Киеве проводится Марш равенства "КиевПрайд». По предварительным данным, в мероприятии должны принять участие около пяти тысяч человек, среди которых не только представители ЛГБТ-сообщества, но и дипломаты, правозащитники и обычные граждане.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, с утра 17 июня проводят собственную акцию протеста. Утром между противниками шествия и полиция произошла стычка, задержаны 57 человек.