«КиевПрайд 2018»: как прошло ЛГБТ-шествие в столице (фоторепортаж)

15:59, 17 июня 2018
Общество
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В Киеве сегодня состоялся Марш равенства / УНИАН

Сегодня в Киеве состоялся Марш равенства "КиевПрайд». По словам организаторов, в мероприятии приняли участие не менее пяти тысяч человек, среди которых не только представители ЛГБТ-сообщества, но и политики, дипломаты, правозащитники и обычные граждане.

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Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой ранее сообщал, что к охране общественного порядка будет привлечено около 5 тысяч правоохранителей.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, с утра 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Еще до начала марша протест вылился в схватку националистов с полицией: правоохранители задержали 57 человек. К настоящему моменту всех задержанных уже отпустили.

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Новость в сюжете: Марш равенства "КиевПрайд" 2018
Теги: #Киев#Марш равенства за права ЛГБТ в Киеве#КиевПрайд