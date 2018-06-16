В Киеве после ранения детей от взрыва брошенные машины будут забирать на штрафплощадки

Соответствующее поручение дал Кличко в ответ на чрезвычайную ситуацию, в результате которой пострадали четверо детей.

Власти Киева инициируют проверку территории всех районов города на наличие брошенных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующее поручение дал мэр Виталий Кличко в ответ на чрезвычайную ситуацию, в результате которой пострадали четверо детей.

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"Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто", - отметил городской голова.

По словам Кличко, если же владельцев таких автомобилей не находят, то со временем автомобили следует утилизировать на металлолом.

Согласно отдельному поручению городского головы, главы районов города должны обеспечить проверку балансовых территорий с целью выявления брошенных транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старой брошенной «Волге», в результате которого пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет. Их состояние, как отметили медики, удалось стабилизировать, а самый маленький мальчик в тяжелом состоянии, после операции он находится в медикаментозном сне.

Предварительно установлено, что дети решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в его салон. Там они и нашли предмет, который взорвался.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, владельца «Волги» задержали в Ривненской области.