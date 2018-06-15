Сенцова не возили в реанимацию - адвокат

Сенцов держит голодовку и в реанимацию его не возили, заявил адвокат.

Незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова не возили в реанимацию, он продолжает голодовку.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Дмитрий Динзе.

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«Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом», - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 июня сестра кинорежиссера Наталья Каплан заявила, что Сенцов не намерен прекращать голодовку, объявленную 14 мая. По ее словам, 8 июня Сенцова увозили в реанимацию.