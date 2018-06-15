Омбудсмен направляется в Лабытнанги на встречу с Сенцовым

Денисова уже прибыла в Салехард, который находится в 22 километрах от Лабытнанги.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в российский город Салехард, откуда отправится в Лабытнанги на встречу с незаконно заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовим.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"Прибыли в Салехард. Это город в 22 км от Лабытнанги, где удерживают Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", - написала омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июня, Денисова обсудила с руководителем аппарата Омбудсмена РФ даты визитов украинских политзаключенных. Российская сторона предложила посетить Сенцова только после 22 июня.

Напомним, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. 8 июня режиссер попал в реанимацию, однако заявил, что не собирается прекращать голодовку.