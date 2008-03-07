Госкомтелерадио передаст более тысячи книг Украинской библиотеке в Москве

В рамках благотворительной акции председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Эдуард ПРУТНИК передаст подборку изданий Библиотеке украинской литературы в Москве.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью и СМИ Госкомтелерадио, Э.ПРУТНИК передаст библиотеке более тысячи экземпляров книг, посвященных истории, искусству, культуре украинского народа. В подборке также произведения классиков украинской литературы и современных поэтов и прозаиков, фотоальбомы, научные труды, литературные разведки.

Пополнение фондов Библиотеки украинской литературы в Москве современными книжными изданиями, которые выпущены украинскими издательствами и издательскими организациями, будут способствовать популяризации украинской книги на международном уровне, расширению знаний об истории, культуре, традициях народа Украины, взаимообогащению культур двух соседних славянских народов, отметили в Госкомтелерадио.

Госкомтелерадио планирует и в дальнейшем пополнять фонды библиотек украинских обществ за рубежом изданиями, которые будут выходить по государственному заказу, в том числе и фонды Библиотеки украинской литературы в Москве.

Передача книжных изданий для пополнения фондов Библиотеки украинской литературы в Москве (адрес: ул. Трифоновска, 61/1) состоится 11 марта с.г. в 15.00. Участие в акции также возьмут Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Олег ДЕМИН, библиотечные работники и представители местного украинского общества.