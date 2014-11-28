На годовщину разгона студентов на Майдане анонсировали акцию, на которой к украинцам обратятся Макаревич и Акунин

Акция на Майдане посвящена годовщине избиения «Беркутом» студентов, которые протестовали против неподписания ассоциации с ЕС экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом заявила Руслана в своем обращении к СМИ.

Среди тех, кто поддержит украинцев в годовщину Евромайдана, значатся имена музыканта Андрея Макаревича, писателя Бориса Акунина, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, российского экономиста Андрея Илларионова, руфера Григория Мустанга, бывших украинских министров Владимира Ланового и Павла Шереметы и других.

В частности, Макаревич и Акунин обратятся к участникам акции по скайпу.

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«Я стремлюсь объединить студенчество и молодежь вокруг стратегически важных для Украины вопросов. Именно в эту ночь, год назад мирный митинг студентов на Майдане был жестоко разогнан, что вызвало всеобщее недовольство общественности и новую волну еще более масштабных протестов», - заявила Руслана.

Ночь Памяти начнется на Майдане 29 ноября в 21.00. Планируется также концертная программа, в которой примут участие Анастасия Приходько, Мария Бурмака, Тоня Матвиенко, солист группы «Мандры» Фома и пианист Майдана Маркиян Мацек.