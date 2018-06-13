Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова: суд продлил арест двух фигурантов дела (видео)

Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых до 11 августа. Еще два преступника находятся в розыске.

Дело об убийстве Дениса Вороненкова начал рассматривать Шевченковский районный суд столицы - прокуратуре вернули обвинительный акт по делу об убийстве, а также суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых до 11 августа.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как известно, бывшего депутата Госдумы застрелили в центре Киева в марте 2017 года. Охранники смертельно ранили киллера, а двух его сообщников до сих пор разыскивают. Еще двое находятся на скамье подсудимых - Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Они пока единственные подозреваемые в причастности к убийству Вороненкова, которых удалось задержать.

По версии прокуроров, за преступлением стоят российские спецслужбы, целью которых было помешать беглецу из путинской России свидетельствовать по делу о государственной измене Януковича.

Тарасенко не отрицает, что в день убийства Вороненкова приехал в Киев из Павлограда в личных делах и что виделся с Ярославом Левенцем, которого следствие называет одним из организаторов.

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Следователи утверждают, у них есть видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксировано участие Тарасенко. Адвокат все отрицает.

«Роль? Никакая. Просто стоит себе в кафе, заказывает кофе. Вот видео все. И утром на автовокзале выходит из автобуса и идет с Левенцем. И что? Вы с кем-то утром встречались, а потом он кого-то убил, и что, вы соучастник», - уверяет адвокат.

Остальные подозреваемые, организаторы и заказчики убийства для следствия пока недосягаемы.

Жена Левенца съездила на ток-шоу по делу Вороненкова в Москву и рассказала, что муж выходил на связь.

Ранее сообщалось, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко.

Василенко и Левенец находятся в розыске. По данным следствия, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Марии Максаковой - жены Вороненкова.

По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.