Даша Астафьева резко высказалась о закрытии школы в родном городе и показала детский снимок (фото)

Свое возмущение Астафьева высказала на странице в Facebook и опубликовала фото, на котором запечатлена в раннем детстве вместе с бабушкой

Даша Астафьева резко высказалась о закрытии школы в родном Покрове и опубликовала детское фото. Читайте такжеПикантный курьез: Даша Астафьева "засветила" грудь на концерте (видео) Украинская модель, певица, телеведущая, актриса, солистка группы NikitA.и любимица ныне уже покойного основателя Playboy Хью Хефнера Даша Астафьева расстроена планируемым закрытием школы в ее родном Покрове. Свое возмущение она высказала на странице в Facebook и опубликовала фото, на котором запечатлена в раннем детстве вместе с бабушкой – учительницей той самой школы в пригороде Покрова, попавшей под оптимизацию.

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