"Киевпастранс" пригрозил "зайцам" регулярными рейдами контролеров совместно с полицией

"Киевпастранс" усиливает контроль за оплатой проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.

В столичном общественном транспорте с этой недели контролеры регулярно будут осуществлять рейды с полицейскими.

Как сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс", работники Службы организации сбора и учета выручки предприятия совместно с полицейскими начинают совместные рейды.

"Как уже становится понятным, цель рейда - проверка пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и силу документов, дающих право на льготный проезд в транспорте. Начиная с этой недели, такие проверки будут проводиться регулярно. При этом каждый раз будут меняться маршруты и время проверок", - отмечается в сообщении.

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В "Киевпастрансе" надеются, что совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от агрессивных действий пассажиров, которые отказываются платить за проезд.

"Мы призываем киевлян и гостей столицы осознавать и своевременно платить за проезд, чтобы избежать таких негативных ситуаций", - отметил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

Как сообщал УНИАН, власти Киева планирует с 14 июля вдвое – до 8 грн - повысить стоимость поездки в наземном общественном транспорте и метрополитене. Предполагается, что пассажиры, которые будут пользоваться проездными билетами и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6 грн 30 коп.

При этом в "Киевпастрансе" заявили, что экономически обоснованный тариф на проезд городской электричкой на 2018 год составляет 15,47 грн, другим наземным транспортом (трамваем, троллейбусом, автобусом) - 8,77 грн.