В Болгарии запустили двухлетнюю программу реабилитации раненных украинских военных

В течение двух лет Болгария планирует принять на реабилитацию около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины.

На реабилитацию в Болгарию отправилась первая группа из 10 участников АТО, получивших ранения, травмы и увечья во время боевых действий на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

"9 июня в рамках Трастового Фонда НАТО по медицинской реабилитации в Болгарию на двухнедельную реабилитацию отправилась группа из 10 травмированных участников боевых действий на востоке Украины. Эта инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта Трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине", - говорится в сообщении.

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Так, в группу входят участники АТО, получившие ранения, контузию, увечье или другие заболевания во время боевых действий на востоке Украины.

Согласно информации, Болгария является ведущей страной в рамках проекта Трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине и планирует принять около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины на реабилитацию в течение двух лет. Каждого 9 числа месяца новая группа будет направляться в военно-медицинскую больницу Калероя - г. Хисар.