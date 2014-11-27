Индия ввела электронные визы для украинцев

Об этом объявил заместитель министра внутренних дел Индии Анил Госвами, передает ТАСС. Теперь туристы, отправляющиеся в Индию, должны будут не позднее чем за 4 дня до начала поездки заполнить анкету на специально созданном сайте (indianvisaonline.gov.in), загрузить туда свою фотографию и копию первой страницы паспорта, оплатить при помощи банковской карты - также через сайт - визовый сбор в размере $60. В течение 72 часов после завершения данной процедуры выдается электронная виза, которую будут проверять у туристов по прилету в страну. Отмечается, что электронную визу можно будет получать не чаще 2-х раз в год.

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Электронная виза распространяется на туристические и деловые поездки сроком до 30 дней, а также выдается прибывающим в страну с целью посещения родственников и друзей, прохождения лечения. Виза будет действовать в 9-ти местных аэропортах - в Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Тируванантапураме, Гоа и Коччи.

Кроме украинцев электронную визу могут получить россияне, бразильцы, израильтяне, американцы, мексиканцы и австралийцы. По словам Анила Госвами, в течение 6-ти месяцев список стран будет расширен. "Мы планируем включить в него все без исключения страны", - подчеркнул он.