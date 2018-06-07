ВНО по истории Украины-2018: обнародованы правильные ответы (документ)

Результаты ВНО по истории Украины появятся на страницах участников до 21 июня.

Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по истории Украины.

Ответы опубликованы на официальном сайте УЦОКО.

Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по истории Украины состоится до 20 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.

Ответы на ВНО по истории Украины 2018

Согласно информации региональных центров оценивания качества образования, в ЗНО по истории Украины приняли участие 159 523 человека, что составляет 94,4 % от общего количества зарегистрированных.