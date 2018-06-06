Дерзкое убийство чемпиона Европы Лащенко в Одессе: суд сдвинулся с мертвой точки, допросили засекреченного свидетеля

Защита задержанного в России азербайджанца протестовала против данного свидетельства, требуя, чтобы очевидец лично присутствовал в суде.

Малиновский районный суд Одессы сегодня опросил засекреченного свидетеля по делу азербайджанца, которого обвиняют в убийстве украинского спортсмена Сергея Лащенко на территории больницы в 2015 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 6 июня состоялось заседание в уголовном производстве по обвинению в совершении умышленного убийства мастера спорта Украины по кикбоксингу и тайскому боксу Лащенко.

«На судебном заседании заслушана аудиозапись допроса свидетеля», - сообщили в суде. Как пояснили в пресс-службе, заслушанный сегодня допрос состоялся во время досудебного расследования в порядке ст. 225 УПК Украины (допрос свидетеля, потерпевшего во время досудебного расследования в судебном заседании). Как гласит указанная статья, такая процедура разрешена в исключительных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью свидетеля или потерпевшего.

В частности, аудиозапись предоставила суду прокурор Светлана Кологрева. Данный свидетель, как он сам говорит, является очевидцем хулиганских действий подозреваемого на улице Дерибасовской, которые предшествовали убийству, а также самого убийства Лащенко.

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Защита протестовала против данного свидетельства, требуя, чтобы очевидец лично присутствовал в суде. Суд заслушал запись, но обязал представителя обвинения на следующем судебном заседании представить доказательства, подтверждающие необходимость засекречивания свидетеля.

Следующее судебное заседание назначено на 13 июня.

Как сообщал УНИАН, чемпион Европы, мастера спорта по тайскому боксу сергей Лащенко был убит в ночь на 8 апреля 2015 года в Одессе в больнице №1 в присутствии свидетелей. В начале февраля прошлого года гражданин Азербайджана Бабека Дамир-оглы Гасанов был доставлен в Одессу из России. Иностранец, задержанный по линии Интерпола, был помещен в СИЗО.

Сообщалось, что конфликт между двумя группами людей начался в центре города - на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в вышеназванное медучреждение были доставлены 3 человека, которые получили огнестрельные ранения, среди них и Лащенко. Через некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из которых начал стрелять. Затем злоумышленники исчезли. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.

В Одессе было завершено расследование и 16 мая 2017 года обвинительный акт был передан в Малиновского райсуда. Суд долго не начинал рассмотрение дела в связи с заявлениями подсудимого о якобы непонимание ни украинского, ни русского языков. Адвокат потерпевшей стороны заявлял, что делается это для затягивания процесса. Только в феврале 2018 года был найден переводчик.

1 июня заседание было отложено из-за болезни участника коллегии судей.