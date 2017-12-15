Дерзкое убийство чемпиона Европы Лащенко в Одессе: МИД не помогло, суд просит граждан помочь найти переводчика с азербайджанского

Малиновский районный суд Одессы просит граждан помочь найти переводчика на азербайджанский язык, без которого не может начаться рассмотрение дела об убийстве мастера спорта Украины по кикбоксингу и тайскому боксу Сергея Лащенко, сообщает Думская.

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Служители Фемиды обращались в территориальное управление Государственной судебной администрации, в посольство Азербайджанской республики в Украине, МИД и в бюро переводов Одессы, но переводчика так и не нашли. Телефонные номера суда - 048 728 40 27, 048 728 51 05.

Ранее адвокат потерпевшей стороны заявила, что обвиняемый азербайджанец Бабек Гасанов с мая затягивает судебный процесс.

Как сообщал УНИАН, Гасанов подозревается в убийстве в 2015 году на территории больницы титулованного украинского спортсмена – чемпиона Европы, мастера спорта по тайскому боксу Сергея Лащенко. В начале февраля гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов был доставлен в Одессу из России и помещен в СИЗО. Он подозревается в том, что в ночь на 8 апреля 2015 года на территории Городской клинической больницы Одессы №1 застрелил Лащенко в присутствии свидетелей.

Сообщалось, что конфликт между двумя группами людей начался в центре города - на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в вышеназванное медучреждение были доставлены 3 человека, в том числе Лащенко, получившие огнестрельные ранения. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из которых начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.