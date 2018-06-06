Адвокат: Сенцов "на грани", его обследовали в гражданской больнице и могут начать принудительное кормление

Олег Сенцов продолжает голодовку, которая уже составляет три недели. Его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов после трех недель бессрочной голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля находится на пределе, его состояние стремительно ухудшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила представлявшая интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России адвокат Ольга Динзе.

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«Сенцов продолжает голодовку, которая уже составляет три недели. Дмитрий Динзе, являющийся его адвокатом по уголовному делу, сейчас находится в Лабытнанги (город в Ямало-Ненецком автономном округе, где находится колония, в которой содержится Сенцов – УНИАН)», - сказала она.

«Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Нак пояснил адвокат Дмитрий Динзе, он (Сенцов – УНИАН) сейчас находится на пределе, его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице, его специально вывозили в гражданскую больницу, что является большой редкостью для колонии. Его обследовали – состояние здоровья ухудшается из-за голодовки», - сообщила Динзе.

По ее словам, если состояние здоровья Сенцова будет и дальше ухудшаться, скорее всего, врачи примут решение о его принудительном кормлении, «поскольку они не могут ему позволить умереть в колонии».

Как сообщал УНИАН, Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.