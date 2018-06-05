Смерть известного украинского режиссера: где и когда пройдет прощание с Леонидом Кантером

По данным Батуринского горсовета, тело режиссера кремируют в столице, а затем, как он завещал, похоронят на хуторе.

Прощание с кинорежиссером Леонидом Кантером планируется во время кинофестиваля «Сарай», который запланирован на 29 июня - 1 июля, на арт-хуторе «Остров Обирок», который расположен вблизи Батурина Черниговской области.

Об этом сообщил источник из близкого окружения кинорежиссера.

«Прощание с Леонидом состоится во время кинофестиваля, который мы готовили на Обирке. Это будет кинофестиваль в память о нем. Он (Леонид - УНИАН) хотел попутешествовать в мир, где еще не был. Ему стало тесно здесь», - сказал друг режиссера.

В Батуринском городском совете уточнили, что тело режиссера кремируют в столице, а затем, как он завещал, похоронят на хуторе Обирок.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня на Черниговщине в одном из сел Бахмачского района обнаружили застреленным 36-летнего режиссера и основателя нескольких этнофестивалей Леонида Кантера. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Справка УНИАН. Леонид Кантер - украинский продюсер, режиссер, путешественник и писатель. Родился в 1981 году в Киеве.

Был основателем киностудии «Лизард филмс», которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

В 2007 году Кантер с семьей поселился на хуторе Обирки в Черниговской области.

В 2015 году он снял полнометражный документальный фильм о Небесной сотне «Добровольці Божої чоти», а в 2018 году - фильм о погибшем в АТО оперном певце, Герое Украины Василии Слепаке «Міф».

Также Кантер основал несколько этнических фестивалей на хуторе «Остров Обирок» - «Хлеб», «Мама Африка» и др.