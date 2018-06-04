В РФ заблокировали перевод на счет Гриба средств для лекарств – отец заключенного

Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла Гриба. Его отец такие действия назвал «издевательством».

В Российской Федерации заблокировали перевод средств на счет незаконно заключенного украинца Павла Гриба, необходимых ему для закупки лекарств и продуктов питания.

Об этом сообщил отец заключенного юноши Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

«Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла», - написал он и отметил, что об этом стало известно после посещения заключенного украинскими консулами в СИЗО-5 Краснодара на прошлой неделе.

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«Долго мы требовали от администрации СИЗО разрешить Павлу покупать (за собственные средства) жизненно необходимые лекарства и продукты питания. И вот новый «ход» российской стороны. Другого слова, как издевательство трудно подобрать. Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев содержания, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (приобретается в СИЗО) - не известно», - заявил Гриб.

Однако, отметил он, борьба продолжается.

Как сообщал УНИАН, о задержании 19-летнего Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались разрешить украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

29 апреля 2018 года Октябрьский райсуд Краснодара продлил Павлу срок пребывания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.