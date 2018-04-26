Спецслужбы РФ используют заманившую Гриба в Беларусь россиянку для давления на него – ИС

Представители властей РФ пытаться навязывать задержанному украинцу нужную им точку зрения и склонить его к дачи "нужных показаний".

Гражданка РФ Татьяна Ершова, которая в прошлом году и заманила на территорию Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, и дальше активно используется российскими спецслужбами - ФСБ РФ для осуществления психологического влияния на украинца.

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Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» и нардеп Дмитрий Тымчук, ФСБ РФ осуществляет психологическое давления на Павла Гриба, используя его романтические чувства к Ершовой. «Например, оперативные психологи ФСБ РФ вовремя встреч с П.Грибом в изоляторе целенаправленно доводят ему информацию манипуляционного характера о встречах представителей российских спецслужб с Т.Ершовой и соответствующих с ней беседах, тем самым вводя задержанного в состояние угнетенного морально-психологического состояния», – сообщает Тымчук.

Он отмечает, что такие действия и введение Гриба в такое состояние позволяет в дальнейшем уже непосредственно следователям пытаться навязывать задержанному украинцу нужную им точку зрения и склонять его к дачи "нужных показаний".

«Кроме того, в случае отказа П.Гриба от нужного россиянам сотрудничества со следствием и непризнания ним своей "вины", ФСБ РФ начнет использовать Т.Ершову уже не в качестве "свидетеля", а в качестве "соучастницы", что, по мнению оперативных психологов российской спецслужбы, даст возможность усилить давление на задержанного и окончательно его "сломать" на основе формирования "чувства вины" и переживаний за дальнейшую судьбу данной гражданки РФ», – добавил нардеп.